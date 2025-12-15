Bürgerkriegsregion

Zerstörung in der Stadt Al-Faschir nach einem Luftangriff, die EU startet nun eine Lufthilfsbrücke für die Region Darfur (Archivbild). (AFP / -)

Eine erste Maschine startete mit rund 100 Tonnen Hilfsgütern, wie die Europäische Kommission in Brüssel mitteilte. Von wo wurde nicht mitgeteilt. Weitere Flüge sollen in den kommenden Wochen folgen. In Darfur seien Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen, hieß es weiter.

Im Sudan kämpfen die Armee von Präsident Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Daglo seit Mitte 2023 um die Macht. Laut Schätzungen sind bereits 150.000 Menschen ums Leben gekommen. Betroffen ist vor allem Darfur. Dort gibt es Massaker und andere Gräueltaten an Zivilisten sowie Vertreibungen.

