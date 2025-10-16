Man wolle einen gemeinsamen Raum schaffen mit dem Ziel einer schrittweisen Integration, sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel. Der sogenannte Mittelmeerpakt sieht vor, in Bereichen wie Energie, grüner Technologie und Bildung zusammenzuarbeiten. Vorgesehen ist unter anderem die Schaffung einer speziellen Universität, um den Austausch von Studenten zu fördern. Auch eine Initiative zur Unterstützung von Start-ups ist vorgesehen.
Zu den Ländern, an die sich das Angebot richtet, gehören der Libanon, Ägypten, Marokko, Syrien und Algerien.
Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.