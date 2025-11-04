Die EU-Umweltminister beraten über eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen (Archivbild). (pa/Geisler)

Die 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union sind bei diesem Thema uneins. Die EU-Kommission schlägt vor, den Ausstoß in den nächsten 15 Jahren um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Dabei handelt es sich um ein Zwischenziel auf dem Weg zu einer weiteren Senkung der Emissionen bis 2050 auf Netto-Null. Maßstab ist hier ebenfalls das Jahr 1990. Das Treffen unter dänischer Ratspräsidentschaft findet in Brüssel statt. Für Deutschland nimmt Bundesumweltminister Schneider teil. Die COP30 beginnt in der kommenden Woche in Brasilien.

Bereits heute legt das Umweltprogramm der Vereinten Nationen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi seine aktuelle Berechnung zur Entwicklung der Erderwärmung vor.

