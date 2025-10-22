Gipfel in Brüssel

EU-Kommissionspräsientin von der Leyen und Ägyptens Präsident al-Sisi (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Thema des Treffens ist die Vertiefung der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie die Lage im Nahen Osten. Die EU hofft zudem auf eine engere Kooperation bei der Eindämmung irregulärer Migration. In Ägypten halten sich nach UNO-Angaben mehr als eine Million Flüchtlinge aus Krisenländern auf, von denen viele versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen.

Die EU und Ägypten hatten bereits im vergangenen Jahr eine umfassende Partnerschaft vereinbart. Sie sieht unter anderem Finanzhilfen für Kairo von rund 7,4 Milliarden Euro vor. Menschenrechtsaktivisten kritisieren, dass die Regierung in Ägypten kritische Stimmen in dem Land systematisch unterdrücke. Es gebe willkürliche Festnahmen und Hinrichtungen.

