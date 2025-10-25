Industrie-Absicherung

Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte auf einer Konferenz in Berlin entsprechende Pläne an. Ziel sei es, kurz-, mittel- und langfristig Zugänge zu alternativen Quellen für kritische Rohstoffe zu sichern, sagte von der Leyen. Angestrebt würden Partnerschaften unter anderem mit Australien, Kanada, Grönland, Chile und der Ukraine.
Seit gut zwei Wochen gelten in China Einschränkungen für den Export von Seltenen Erden sowie von Materialien zur Batterieherstellung. Nach Einschätzung der EU-Kommission hat dies starke Auswirkungen auf die europäische Industrie.
Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.