Kontrolle von PFAS

Darauf einigten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europäischen Parlamentes. Demnach soll eine Liste von Schadstoffen, für die Grenzwerte gelten, um sogenannte "Ewigkeitschemikalien" - kurz PFAS - erweitert werden. Dabei handelt es sich um synthetische Stoffe, die nicht biologisch abbaubar sind. Sie werden etwa in beschichteten Pfannen, Funktionskleidung und Einweg-Verpackungen verwendet. Studien deuten darauf hin, dass die Chemikalien die Leber schädigen und Krebs verursachen können.

Die Einigung betrifft Oberflächengewässer ebenso wie das Grundwasser. Den Angaben zufolge bekommen die EU-Staaten grundsätzlich bis 2039 Zeit, die neuen Standards zu erreichen.

