Neue Recycling-Vorgaben

In der EU gibt es neue Vorgaben für Auto-Recycling. (picture alliance / dpa / Zou Haibin)

Vertreter von Parlament und den 27 Mitgliedsländern einigten sich auf einen Gesetzentwurf, wie die dänische Ratspräsidentschaft mitteilte. Neue Fahrzeuge müssen künftig so gebaut werden, dass einzelne Teile leichter ersetzt werden können. Zudem ist geplant, den Mindestanteil für recyceltes Plastik schrittweise anzuheben. Der Entwurf legt auch Regeln dafür fest, wann ein Auto als Schrott gilt und nicht mehr als Gebrauchtwagen verkauft werden darf. Damit soll verhindert werden, dass diese Fahrzeuge außerhalb der Union illegal entsorgt werden.

Der Gesetzentwurf muss noch formell vom Rat der EU-Staaten und dem Parlament bestätigt werden.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.