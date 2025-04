EU-Wirtschaftskommissar Dombrovskis (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

Die EU werde ihre engste und wichtigste Partnerschaft nicht aufgeben, sagte Dombrovskis in Washington. Mit Blick auf den aktuellen Zollstreit fügte er hinzu, man werde sich zugleich neue Partner suchen. Der EU-Kommissar sprach von einer zunehmend konfliktreichen und wettbewerbsintensiven Welt, in der Washington und Brüssel eigentlich ihre Kooperation vertiefen müssten.

US-Präsident Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar zahlreiche Zollaufschläge gegen Handelspartner verhängt oder angedroht. Die EU ist von einem generellen Aufschlag in Höhe von zehn Prozent auf die meisten Lieferungen in die USA betroffen. Außerdem verhängte Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autos, Stahl und Aluminium, die ebenfalls die EU treffen.

