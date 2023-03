Eurogruppen-Chef Donohoe hat sich zur Lage der Banken geäußert. (imago images / Shotshop)

Donohoe sagte auf dem EU-Gipfel in Brüssel, er habe Vertrauen in die Liquidität und Widerstandsfähigkeit, die das Bankensystem in den vergangenen Jahren aufgebaut habe. Belgiens Regierungschef De Croo sagte ebenfalls, man sehe im Moment keine Risiken. Das sei das Ergebnis der sehr strikten Regeln, die sich die EU nach der Bankenkrise 2008 und 2009 gegeben habe. Hintergrund der Äußerungen ist unter anderem die jüngste Banken-Übernahme in der Schweiz. Dort hatte die UBS-Bank die angeschlagene Konkurrentin Credit Suisse gekauft. Die Transaktion wurde mit Milliardenhilfen der Nationalbank abgefedert.

Am zweiten Tag des EU-Gipfels geht es vor allem um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Auch EZB-Chefin Lagarde nimmt teil.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.