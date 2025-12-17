Wissenschaft

Europa ist weltweit Nummer zwei bei Quantentechnologie. (Getty Images / iStockphoto / Andrey Suslov)

Weltweit betrachtet liegt der europäische Anteil an den in diesem Bereich angemeldeten Patenten bei 25 Prozent. Das ist Platz zwei hinter den USA, wie das Europäische Patentamt und die OECD mitteilten.

Der im vergangenen Jahrzehnt noch große Vorsprung der Vereinigten Staaten verringerte sich: Der US-Anteil an den Quanten-Patentfamilien sank von 41 auf 31 Prozent. Auf Rang drei und vier folgen Japan und China.

Deutschland liegt mit einem weltweiten Anteil von sieben Prozent auf Rang fünf.

Die Quantentechnologie umfasst die Bereiche Hochleistungs-Computer, entschlüsselungssichere Kommunikation und extrem präzise Messverfahren.

