Treffen der Weimar+-Außenminister in London (Carlos Jasso / PA Wire / dpa / Carlos Jasso)

In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, bislang habe Russland keine ernsthafte Absicht für Fortschritte gezeigt. Das müsse es nun ohne Verzögerung tun. Bei ihrem Treffen stellten sich die Außenminister Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs, Polens, Italiens, Spaniens sowie der EU-Außenbeauftragten Kallas hinter die Forderung Kiews nach einer sofortigen und bedingungslosen Waffenruhe.

Zuvor hatte die Bundesregierung dem Kreml ein Ultimatum gestellt. Wenn die Waffenruhe bis Mitternacht nicht stehe, würden in Abstimmung mit den europäischen Partnern Sanktionsvorbereitungen gegen Moskau in Gang gesetzt, sagte Regierungssprecher Kornelius in Berlin. Moskau wies jegliche Ultimaten als inakzeptabel zurück.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.