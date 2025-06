Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) soll morgen an Gesprächen in Genf über das iranische Atomprogramm teilnehmena (IMAGO / AA / Felix Zahn)

An dem Treffen mit dem iranischen Außenminister Araghtschi soll auch die EU-Außenbeauftragte Kallas teilnehmen. Die europäischen Minister wollen erreichen, dass der Iran von der Entwicklung von Nuklearwaffen nachprüfbar Abstand nimmt. Dies soll zu einer Deeskalation im Krieg zwischen Iran und Israel beitragen.

Für Großbritannien nimmt Außenminister Lammy an den Verhandlungen in Genf teil. Er hatte sich gestern Abend in Washington mit dem amerikanischen Kollegen Rubio abgestimmt.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.