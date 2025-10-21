Zu den Unterzeichnern des von Finnland veröffentlichten Appells gehören Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron, der polnische Ministerpräsident Tusk, der britische Premier Starmer, der ukrainische Präsident Selenskyj sowie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. In dem Schreiben heißt es, man unterstütze die kürzlich getätigte Aussage von US-Präsident Trump, dass der derzeitige Frontverlauf ein Ausgangspunkt für Verhandlungen sein könne. Internationale Grenzen dürften allerdings nicht mit Gewalt verschoben werden. Damit sprechen sich die Staats- und Regierungschefs dagegen aus, dass die Ukraine für einen Friedensschluss Gebiete an Russland abtritt. Es wird jedoch offen gelassen, wie mit russisch kontrollierten Regionen in der Ukraine umgegangen werden soll.
Zudem soll es in dieser Woche ein Treffen des Europäischen Rates und der sogenannten "Koalition der Willigen" geben, um über die weitere Unterstützung der Ukraine zu sprechen.
