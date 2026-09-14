Festnahmen

Istanbul: Teilnehmende einer Demonstration für Trans-Rechte im Rahmen der LGBTQ-Pride-Woche fliehen vor der Polizei (Bild vom 21. Juni 2026). (picture alliance / AP Photo / Dilara Acikgoz / Dilara Acikgoz)

Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte, man verfolge die Lage aufmerksam. Die Durchsuchungen fanden unter anderem in Ankara, Istanbul und Izmir statt, zahlreiche Menschen wurden festgenommen. Justizminister Gürlek erklärte auf der Plattform X, es seien Verfahren gegen 162 Verdächtige, neun Organisationen und 13 Unternehmen eingeleitet worden. Nach Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu werden den Betroffenen unter anderem Prostitution und Verstöße gegen die Sittlichkeit vorgeworfen. In einer Erklärung der Staatsanwaltschaft hieß es demzufolge, es seien Beweise gefunden worden, dass durch die Vereine Minderjährige in Bezug auf ihre sexuelle Orientierung und ihre Geschlechtsidentität beeinflusst würden. Oppositionsparteien und Menschenrechtsorganisationen in der Türkei verurteilten die Razzien.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.