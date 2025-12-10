Der Europarat in Straßburg (dpa / Rainer Jensen)

So lebten in einer zentralen Haftanstalt in der Hauptstadt Nikosia teils vier Gefangene auf weniger als sechs Quadratmetern, heißt es in einem Bericht des Komitees. Auch gebe es in den meisten Zellen keine Toilette. Beanstandet wird auch, dass minderjährigen Gefangenen teilweise der Zugang zu Bildungsangeboten verwehrt werde.

Das Antifolterkomitee ist eine Einrichtung des Europarats mit Sitz im französischen Straßburg. Dieser ist von der EU unabhängig und setzt sich für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte ein.

