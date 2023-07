Viele Menschen waren auf dem Deck eines Fischerboots, das später sank. (Uncredited/Hellenic Coast Guard/dpa)

Die Menschenrechtskommissarin des Europarates, Mijatović, schrieb in einem Brief an Ministerpräsident Mitsotakis, sein Land sei rechtlich zu Ermittlungen verpflichtet. Auch die Rolle der Küstenwache müsse aufgeklärt werden.

Mindestens 500 Tote

Am 14. Juni kenterte vor der griechischen Küste ein überfülltes Schiff mit Migranten. Mindestens 500 Menschen kamen ums Leben. Nach wie vor gibt es Vorwürfe gegen die Küstenwache, durch ein Schleppseil das Boot zum Kentern gebracht zu haben.

Der Europarat besteht aus 46 Mitgliedsstaaten und ist von der EU unabhängig. Er hat seinen Sitz in Straßburg und verfolgt als Ziel den Schutz von Menschenrechten sowie die Förderung von Demokratie und Rechtstaatlichkeit.

