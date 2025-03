Stromausfall durch Feuer

Der Londoner Flughafen Heathrow ist heute geschlossen. (picture alliance /dpa - EPA/HANNAH MCKAY)

Auf der Internetseite heißt es, die Schließung werde aus Sicherheitsgründen den ganzen Tag bis 23:59 Uhr Ortszeit andauern. Passagiere wurden angewiesen, nicht anzureisen und ihre Fluggesellschaft zu kontaktieren. Grund für den Stromausfall ist den Angaben zufolge ein Brand in einem Umspannwerk, das den Flughafen versorgt.

Am Flughafen London Heathrow wurden im Jahr 2024 laut Statista rund 84 Millionen Passagiere abgefertigt. Demnach war der 1946 eröffnete Flughafen gemessen an der Anzahl der Passagiere wieder der größte in Europa.

