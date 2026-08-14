Waldbrände

Ein Hubschrauber im Einsatz gegen einen Waldbrand im nordrhein-westfälischen Kreis Düren (picture alliance/dpa/Nord-West-Media TV | Nord-West-Media TV)

Gey hat gut 1.800 Einwohner. Nach Angaben der Gemeinde ist auch ein weiterer Ortsteil gefährdet. Hürtgenwald liegt an der Grenze zum Nationalpark Eifel.

Auch im Saarland brennt es. Dort bekämpfen hunderte Feuerwehrleute einen Waldbrand bei Ottweiler, der nach Angaben des Innenministeriums bis zu zehn Hektar erfasst hat. Vier Einsatzkräfte wurden verletzt. Im rheinland-pfälzischen Kreis Bernkastel-Wittlich brennen etwa fünf Hektar Wald. Nach Polizeiangaben wurden Explosionen wahrgenommen. Man müsse davon ausgehen, dass sich dort noch Weltkriegsmunition befinde.

Im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt kämpfen rund 250 Einsatzkräfte unterstützt von einem Löschflugzeug auf mehreren Hektar gegen einen Waldbrand. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle, eine Warnung wegen starker Rauchentwicklung wurde aufgehoben. Nach Angaben der Einsatzleitung können die Nachlöscharbeiten noch Tage dauern.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.