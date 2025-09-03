Lange Waldbrandsaison

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Wie die Feuerwehr mitteilte, handelt es sich um die ersten Evakuierungen dieses Jahres im Norden des Landes. In Kanada gibt es derzeit mehr als 650 Waldbrände, gut 100 davon sind nicht unter Kontrolle. In diesem Jahr ist den Angaben zufolge bereits eine Fläche von der Größe Österreichs abgebrannt. Aufgrund von Dürre dauere die Waldbrandsaison besonders lange, hieß es von der Feuerwehr. Kanada erwärmt sich aufgrund des Klimawandels schneller als viele andere Länder. Wetterextreme nehmen zu.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.