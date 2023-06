Waldbrände in Kanada

Flucht vor Waldbränden in Kanada (hier in der Provinz Nova Scotia) (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Darren Calabrese)

Die Behörden in der französischsprachigen Provinz Québec riefen über 11.000 Menschen zur Flucht vor den Flammen auf. Betroffen war insbesondere die Kleinstadt Sept Iles. Deren Bürgermeister rief den Notstand aus. In ganz Kanada gab wurden zuletzt über 210 Waldbrände gezählt, davon waren mehr als 90 außer Kontrolle. Bislang richteten die Flammen bereits auf über 2,7 Millionen Hektar Land Zerstörungen an. Nachdem Anfang Mai vor allem die Provinzen Alberta und Saskatchewan betroffen waren, musste die Feuerwehr in der vergangenen Woche vor allem in der Provinz Novia Scotia an der Atlantikküste gegen Brände kämpfen.Unterstützt werden die örtlichen Kräfte durch fast 1.000 Feuerwehrleute aus den USA, Australien, Neuseeland und Südafrika.

Die kanadische Regierung entsandte außerdem Soldaten nach Nova Scotia und Québec. Die Einsatzkräfte hoffen auf eine für das Wochenende vorhergesagte Abkühlung mit Regenfällen.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.