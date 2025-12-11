Manfred Weber ist Fraktionschef der konservativen EVP im Europaparlament. (picture alliance / Wiktor Dabkowski )

Weber sagte der "Bild"-Zeitung, stattdessen werde es flexiblere Regeln geben, um eine Reduzierung der Kohlendioxid-Emissionen von Autos zu erreichen. Bei Neuzulassungen ab 2035 solle nun statt 100 Prozent eine 90-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes für die Flottenziele der Automobilhersteller verpflichtend werden. Auch ab 2040 solle es kein 100-Prozent-Ziel geben, betonte der CSU-Politiker.

Sollten auch das Europaparlament und die EU-Staaten ihre Zustimmung geben, wäre damit das Verbrenner-Aus vom Tisch. Dieses sieht bislang vor, dass ab 2035 in der EU keine Neuwagen mehr zugelassen werden dürfen, die CO2 ausstoßen. Nach dem Druck der Autobranche und auch der Bundesregierung hatte sich abgezeichnet, dass diese Regeln aufgeweicht werden.

