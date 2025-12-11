Manfred Weber ist Fraktionschef der konservativen EVP im Europaparlament. (picture alliance / Wiktor Dabkowski )

Bei Neuzulassungen ab 2035 solle nun statt 100 Prozent eine 90-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes für die Flottenziele der Automobilhersteller verpflichtend werden. Auch ab 2040 solle es kein 100-Prozent-Ziel geben, betonte der CSU-Politiker.

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, die EU-Kommission wolle eine Rücknahme des Verbrenner-Aus vorschlagen. Dies sei aus Kommissionskreisen bestätigt worden. Die bisherigen Pläne sehen vor, dass ab 2035 in der EU keine Neuwagen mehr zugelassen werden dürfen, die CO2 ausstoßen. Nach dem Druck der Autobranche und auch der Bundesregierung hatte sich abgezeichnet, dass diese Regeln aufgeweicht werden.

