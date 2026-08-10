Irreguläre Migration

Manfred Weber (CSU), Vorsitzender der EVP (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" verwies er auf Angebote der EU an jene Länder, die bei der Frage der sogenannten Return Hubs kooperieren würden. Als Anreiz nannte Weber die EU-Handels- und Wirtschaftspolitik. Der CSU-Politiker mahnte zudem einen klaren Auftrag der EU-Kommission an. Man dürfe nicht länger auf den langsamsten Mitgliedstaat warten, betonte Weber. Zudem verlangte er eine Stärkung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Sie solle mit 50.000 Einsatzkräften die EU-Außengrenzen gemeinsam mit den nationalen Behörden sichern. Frontex solle zudem überwachen, ob die Mitgliedstaaten die EU-Regeln beim Grenzschutz einhalten. Als Beispiel nannte der unabhängige sowie unangekündigte Kontrollen an den Grenzposten Europas.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.