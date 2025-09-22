Das teilte die Bundesregierung mit. Blessing solle als zentraler Ansprechpartner für ausländische Investoren fungieren und den Investitionsstandort Deutschland international vertreten, heißt es in einer Pressemitteilung. Deutschland brauche in den kommenden Jahren zusätzliche Investitionen aus dem Privatsektor, um das Wirtschaftswachstum zu erhöhen, Infrastruktur und Industrie zu modernisieren und Innovationen zu ermöglichen.
Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters soll für Blessing kein neuer personeller Apparat geschaffen werden. Er wolle die Tätigkeit ohne Bezahlung wahrnehmen.
