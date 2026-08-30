Vor Landtagswahlen

Ex-Kanzlerin Merkel: "Müssen für diese Demokratie kämpfen" - Historiker Frei fordert AfD-Verbotsverfahren "in letzter Stunde"

Altbundeskanzlerin Merkel hat eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt dazu aufgerufen, sich für die Demokratie einzusetzen. Sie sagte bei einer Veranstaltung im Haus der Berliner Festspiele, man müsse nach Jahrzehnten wieder ein bisschen mutig sein und sagen, dass die Demokratie eine tolle Art zu leben sei.