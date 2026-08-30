Mit Blick auf die AfD erklärte Merkel, die Partei sei zwar sehr stark in den neuen Bundesländern, sei aber ein gesamtdeutsches Phänomen. Die AfD habe es zum Teil geschafft, die Gespräche von morgens bis abends zu bestimmen. Man wisse deshalb nicht mehr, was die anderen Parteien eigentlich wollten.
Historiker Frei: "AfD-Verbotsantrag noch vor Landtagswahlen wäre wichtiges Signal"
Der Historiker Norbert Frei fordert vor der anstehenden Wahl in Sachsen-Anhalt einen AfD-Verbotsantrag in - Zitat - "letzter Stunde". Er sagte im Deutschlandfunk , wegen der Bearbeitungszeit eines solchen Antrags wäre es zwar eine symbolische Aktion, jedoch eine, die auf manchen Wähler noch Eindruck machen könne. Der Historiker der Universität Jena verwies zur Begründung seiner Forderung auf das Grundgesetz. Da der Verfassungsschutz die Partei in fünf Bundesländern bereits als gesichert rechtsextrem einstufe, hätte im Sinne der wehrhaften Demokratie nach seiner Ansicht ein Verbotsantrag gegen die AfD längst erfolgen müssen, betonte Frei - sei es auch nur gegen einzelne Landesverbände.
Sollte die AfD in einem oder mehreren Bundesländern Regierungsverantwortung erlangen, befürchtet der Historiker Einschnitte bei der Erinnerungskultur. Man erlebe bereits jetzt in Thüringen, dass die Partei nichts unversucht lasse, gegen Gedenkstätten zu polemisieren, sagte Frei. Er nannte als Beispiel die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Dort träten immer wieder Rechtsradikale und Neonazis auf, die versuchten, die gesamte Erinnerungskultur zu delegitimieren. Frei führte aus, er sei überzeugt, dass dies im Falle einer AfD-Regierungsbeteiligung weitergehen würde - und auch andere Kulturbereiche angegriffen würden, die nicht im Sinne der AfD stünden.
AfD liegt in Umfragen in Sachsen-Anhalt vorne
In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Die AfD liegt in Umfragen deutlich vorn. Zwei Wochen später, am 20. September, finden in Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen statt. Auch dort verzeichnet die AfD starke Umfragewerte.
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Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.