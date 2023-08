Strafmaßverkündung im Fall englischer Krankenschwester (Elizabeth Cook / PA Wire / dpa / Elizabeth Cook)

Nach britischem Recht bedeutet die sogenannte "whole life sentence", dass die 33-Jährige voraussichtlich nie wieder freikommen wird. Der Richter erklärte bei der Verkündung des Strafmaßes in Manchester, die Brutalität und die Planung ihrer Taten seien entsetzlich gewesen.

Die Angeklagte war am Freitag schuldig gesprochen worden. Ihr werden die Ermordung von sieben Neugeborenen und der versuchte Mord an sechs weiteren Babys zur Last gelegt.

