Bolivien
Ex-Präsident Arce wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen

Boliviens früherer Präsident Arce ist im Zuge von Ermittlungen wegen mutmaßlicher Veruntreuung festgenommen worden - einen Monat, nachdem er aus dem Amt geschieden ist.

    Luis Arce steht vor einem Mikrofon und spricht. Im Hintergrund hängen Fahnen.
    Luis Arce (Handout / ABI / AFP)
    Das teilte der Generalstaatsanwalt mit. Die Ermittlungen beziehen sich auf Auszahlungen aus einem Fonds für indigene Gemeinschaften. Die Vorwürfe stammen aus Arces Zeit als Wirtschaftsminister unter dem damaligen Präsidenten Morales.
    Erst Anfang November war Arces Nachfolger Paz vereidigt worden. Die Amtsübergabe markierte das Ende einer fast zwei Jahrzehnte währenden Ära linker Regierungen in Bolivien. Paz gehört der christdemokratischen Partei an.
