Der 70-Jährige wird im Pariser Gefängnis Santé in einer Einzelzelle untergebracht, ohne Kontakt zu anderen Häftlingen. Sarkozy wird damit der erste französische Staatschef der Nachkriegszeit und erste Ex-Präsident eines EU-Landes sein, der eine Haftstrafe antritt. Ein Gericht hatte den konservativen Politiker Ende September in der Affäre um illegale Wahlkampffinanzierung aus Libyen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sarkozy legte Berufung ein, muss aber nach dem Willen des Gerichts die Haft vor Beginn des Berufungsprozesses zunächst antreten.

Gleichwohl kann er aufgrund seines Alters eine Freilassung unter Auflagen beantragen, um seine Strafe außerhalb des Gefängnisses zu verbüßen. Eine entsprechende Regelung greift in Frankreich für Häftlinge ab 70 Jahren.

