Er wird im Pariser Gefängnis Santé in einer Einzelzelle inhaftiert, ohne Kontakt zu anderen Häftlingen. Sarkozy wird damit der erste französische Staatschef der Nachkriegszeit und erste Ex-Präsident eines EU-Landes sein, der eine Haftstrafe antritt.
Ein Gericht hatte den konservativen Politiker Ende September in der Affäre um illegale Wahlkampffinanzierung aus Libyen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sarkozy hatte Berufung eingelegt, muss aber nach dem Willen des Gerichts die Haft vor Beginn des Berufungsprozesses antreten.
Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.