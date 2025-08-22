Ihm wird vorgeworfen, auf Staatskosten nach London gereist zu sein, um an der Universitäts-Abschlussfeier seiner Frau teilzunehmen. Wickremesinghe war von 2022 bis 2024 Präsident in Sri Lanka. Sein Nachfolger, der Sozialist Dissanayake, hatte im Wahlkampf versprochen, entschlossen gegen Korruption und Amtsmissbrauch vorzugehen. Seit seiner Amtsübernahme wurden mehr als ein Dutzend Politiker sowie ehemalige ranghohe Regierungsmitarbeiter verhaftet.
Die Opposition kritisiert die Verhaftungen als politisch motiviert.
Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.