Kenias ehemaliger Premierminister Raila Odinga ist im Alter von 80 Jahren gestorben. (Mosa'ab Elshamy / AP / dpa / Mosa'ab Elshamy)

Der Oppositionsführer starb im Alter von 80 Jahren während eines Aufenthalts in Indien. Odinga war über Jahrzehnte hinweg eine der wichtigsten politischen Figuren des ostafrikanischen Landes. In den 1980er Jahren saß er mehr als sechs Jahre im Gefängnis. Ihm wurde vorgeworfen, sich an einem Putschversuch beteiligt zu haben. Nach seiner Freilassung setzte er sich für ein Mehrparteiensystem in Kenia ein. Odinga war von 2008 bis 2013 Premierminister Kenias und galt als großer Rivale des derzeitigen kenianischen Präsidenten Ruto.

