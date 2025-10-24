Güterverkehr

Das Logistikunternehmen DB Cargo erhält EU-Beihilfen. (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)

Der Wechsel an der Spitze von DB Cargo muss vom Aufsichtsrat bestätigt werden, der am 30. Oktober zu einer Sondersitzung zusammenkommt. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich die Bahn von der bisherigen Cargo-Chefin Nikutta trennt und damit einen Schlussstrich unter deren Bemühungen zieht, DB Cargo zu sanieren. Das Tochterunternehmen steckt seit langem in der Krise und fährt hohe Verluste ein.

Nikuttas designierter Nachfolger Osburg führte die Stahlsparte bei Thyssenkrupp bis August 2024, bevor er das Unternehmen in einem Streit um dessen Neuaufstellung verließ.

