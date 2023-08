In der Nähe von Meymac wurden die Überreste deutscher Wehrmachtssoldaten gefunden. Nun beginnt ihre Exhumierung. (Pascal Lachenaud / AFP / dpa / Pascal Lachenaud)

Das Massengrab der deutschen Kriegsgefangenen wird nahe der Ortschaft Meymac in Südfrankreich vermutet. Französische Experten werden bei der Ausgrabung sterblicher Überreste vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge unterstützt. Bereits in den 1960er Jahren waren in einer ersten Suchaktion nahe Meymac die Leichen von elf Wehrmachtssoldaten gefunden worden.

Die Widerstandkämpfer hatten die Wehrmachtssoldaten am 12. Juli 1944 in einem Waldstück bei Meymac erschossen. In der Region hatten deutsche Soldaten schwere Kriegsverbrechen begangen.

