In den kommenden Jahren wird es durch den Klimawandel mehr Hitzetote geben. (Archivbild) (AFP / Rizwan Tabassum)

Demnach werden im Zuge der Erderwärmung im Jahr 2050 fast fünf Mal mehr Menschen an extremer Hitze sterben als heute. Auch Mangelernährung und die Ausbreitung von Infektionskrankheiten würden stark zunehmen, heißt es in der Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurde.

Den Forschern zufolge wirkt die Erderwärmung sich bereits jetzt auf die Gesundheit aus. So sei die Zahl der Menschen über 65 Jahre, die weltweit an Hitze starben, im Zeitraum von 2013 bis 2022 deutlich höher gewesen als in den Jahren von 1991 bis 2000. Die Steigerung betrug laut Studie 85 Prozent. Die weltweiten Gesundheitssysteme seien bisher nicht auf diese Herausforderungen vorbereitet.

