Wie kann der Krieg zwischen den USA und dem Iran beendet werden? (picture alliance / Kyodo)

Selbst wenn es Bestand habe, blieben die schwierigen Fragen bestehen, erklärte der Analyst Richard Fontaine von der Denkfabrik "Center for a New American Security". Die im Rahmenabkommen ausgesparten Punkte seien genau die, die erst zum Krieg geführt hätten. Fontain verwies unter anderem auf das Atomprogramm, die Unterstützung proiranischer Gruppierungen in Nachbarstaaten und die Unterdrückung im Inland. Fontaines Kollege von der Denkfabrik Carnegie, Karim Sadjadpour, führte im Sender CNN aus, vor allem der Krieg im Libanon werde weiterhin eine Quelle von Spannungen bleiben.

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten die USA, der Iran und der Vermittlerstaat Pakistan in der Nacht eine vorläufige Übereinkunft für einen Ausweg aus dem Iran-Krieg verkündet. Das Dokument soll am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.