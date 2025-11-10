Mehrere Tote bei Explosion in Neu Delhi (Uncredited/AP/dpa)

19 weitere wurden nach Angaben der Behörden verletzt. Zur Ursache machte die Polizei bisher keine Angaben, Terrorismusexperten und Rechtsmediziner untersuchen den Ort der Explosion. Der Besitzer des Wagens soll laut indischen Medienberichten verhaftet worden sein.

Der Vorfall ereignete sich während des Feierabendverkehrs in einem sehr belebten Viertel in der Altstadt von Neu-Delhi. In der Nähe befindet sich das Rote Fort. Die Festung aus dem 17. Jahrhundert ist ein beliebtes Ziel bei Touristen und gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO.

