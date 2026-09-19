Aus Saudi-Arabien werden Explosionen gemeldet. Am internationalen Flughafen bei der Hauptstadt Riad soll ein Treibstofflager in Flammen stehen. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Luo Chen)

Augenzeugen berichten zudem von schwarzem Rauch in der Nähe des internationalen Flughafens. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP steht dort ein Treibstofflager in Flammen. Eine ⁠offizielle Stellungnahme der saudischen Behörden gab es zunächst nicht.

Zuvor waren im gesamten Land Notfallwarnungen ausgelöst worden. In der Region um Riad wurde die Bevölkerung vor einer feindlichen Bedrohung aus der Luft gewarnt. Es war der erste Luftalarm in der Hauptstadt seit dem Wiederaufflammen der Kämpfe mit der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz.

Zuletzt hatte das Königreich nach eigenen Angaben mehrfach Raketen und Drohnen der Huthi aus dem Jemen abgefangen. Diese greifen Saudi-Arabien seit ​Juli verstärkt an. Der UNO-Sicherheitsrat verurteilte die anhaltenden Angriffe in einer gemeinsamen Erklärung.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.