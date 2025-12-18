Die Leitzinsen im Euro-Raum bleiben unverändert. (Imago / Joerg Boethling )

Der für Banken und Sparer im Euroraum wichtige Einlagenzins bleibt somit bei 2 Prozent, wie die Notenbank nach einer Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt am Main mitteilte.

Hintergrund der Entscheidung dürfte sein, dass sich die Inflation im Euroraum in den vergangenen Monaten nahe dem von der EZB gesteckten Zwei-Prozent-Ziel einpendelte. Zugleich erwiesen sich die Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Trump auf die Wirtschaft im Euroraum als weniger gravierend als ursprünglich befürchtet.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.