Gesundheitspolitik

Fachkräfte sollen künftig bestimmte Aufgaben übernehmen dürfen, die bisher Ärztinnen und Ärzten vorbehalten waren - so etwa das Anlegen von Wundverbänden, Blutentnahmen und die Verlaufskontrolle bei Diabetes-Erkrankungen. Bundesgesundheitsministerin Warken, CDU, sagte, mehr Befugnisse erhöhten die Attraktivität des Pflegeberufs. Ziel ist, den Fachkräftemangel in dem Bereich zu verringern. Nötig ist noch die Zustimmung des Bundesrats.
Diese Nachricht wurde am 07.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.