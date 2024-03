Frauenberufe sind stark von Fachkräftemangel betroffen. (Archivbild) (imago-images / Shotshop / Monkey Business 2)

Wie aus einer vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln veröffentlichte Analyse hervorgeht, fehlten die meisten Kräfte im vergangenen Jahr in der Kinderbetreuung und in der Erziehung. Danach konnten 2023 in diesen Bereichen deutschlandweit mehr als 20.000 Stellen nicht besetzt werden. Fast genauso groß sei die Lücke bei der Sozialarbeit und Sozialpädagogik, hieß es in der Studie.

