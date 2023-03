Bundesinnenministerin Faeser hat EU-Minister-Kollegen zu Gesprächen über Migrationspolitik eingeladen. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Dabei soll es um die seit langem feststeckende Reform des europäischen Asylsystems gehen. Eingeladen sind Ministerinnen und Minister aus Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Belgien. Faeser hatte beim Rat der EU-Innenminister Anfang März schnelle Lösungen gefordert. Bei der Reform geht es um Vorschläge der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2020 zur Asyl- und Migrationspolitik. Davon wurden bislang nur einzelne Teile wie ein ausgeweitetes Mandat der europäischen Asylagentur umgesetzt.

Im vergangenen Jahr wurden in der EU sowie in der Schweiz und in Norwegen fast eine Million Asylanträge gestellt - so viele wie seit 2016 nicht mehr.

