An der Grenze zu Frankreich gibt es vorübergehende Grenzkontrollen. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Bundesinnenministerin Faeser ordnete die Maßnahme für die Zeit der bevorstehenden Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris an. Die Kontrollen dauern bis zum 30. September und sollen vor allem die französischen Sicherheitsmaßnahmen flankieren. Nach Angaben des Innenministeriums finden die Grenzkontrollen nicht flächendeckend, sondern lageabhängig und möglichst gezielt statt. Damit sollen die Auswirkungen für die Grenzregionen, etwa für Pendler und Handel, so gering wie möglich gehalten werden, teilte das Innenministerium mit.

