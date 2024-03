Brandenburg

Der beschädigte Stommast nahe dem Tesla-Werk (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Ein solcher Anschlag auf die Strominfrastruktur sei eine schwere Straftat, die durch nichts zu rechtfertigen sei, erklärte Faeser. Wenn sich ein linksextremistisches Motiv bestätige, dann sei das ein weiterer Beleg, dass in der linksextremistischen Szene vor Angriffen auf kritische Energieinfrastrukturen nicht zurückgeschreckt werde, warnte die SPD-Politikerin. Die Folgen könnten tausende völlig unbeteiligte Menschen treffen. Dies zeige eine enorme kriminelle Energie. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke erklärte, ein Anschlag auf die kritische Infrastruktur sei eine "Form von Terrorismus". Nötig sei nun ein konsequentes Durchgreifen des Rechtsstaats.

Strom bei Tesla und in mehreren Gemeinden ausgefallen

Ein Brand an einem Strommast in der Nähe des Teslawerks in Grünheide hatte die Stromversorgung der Fabrik und der umliegenden Gemeinden unterbrochen. Das Werk wurde geräumt, die Produktion bis auf weiteres gestoppt. Das Unternehmen erwartet einen mehrtägigen Stillstand. Er rechne nicht damit, dass die Fertigung in dieser Woche wieder hochgefahren werden könne, sagte Werksleiter Thierig bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz an der Fabrik. Ob das Anfang kommender Woche geschehen könne, sei noch unklar. Tesla entstehe durch den Produktionsstopp ein wirtschaftlicher Schaden im hohen neunstelligen Bereich.

Eine als linksextremistisch eingestufte Gruppierung, die "Vulkangruppe", bekannte sich zu der Tat. Sie forderte eine "komplette Zerstörung der Gigafactory" und warf Tesla "extreme Ausbeutungsbedingungen" und eine Verseuchung des Grundwassers vor.

Tesla will neben dem 300 Hektar großen Werksgelände auf zusätzlichen rund 170 Hektar einen Güterbahnhof, Lagerhallen und einen Betriebskindergarten errichten. Dafür sollen mehr als hundert Hektar Wald in einem Landschaftsschutzgebiet gerodet werden.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.