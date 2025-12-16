An der Brown University im US-Bundesstaat Rhode Island wurden mehrere Menschen durch Schüsse getötet. Der Täter ist immer noch flüchtig. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Stockwell)

Bei dem Angriff am Samstag in der Stadt Providence waren zwei Studenten getötet und sieben weitere verletzt worden. Ein am Wochenende festgenommener Verdächtiger wurde gestern wieder freigelassen, wie die Ermittler mitteilten. Die Polizei ging von Tür zu Tür, um nach Aufnahmen von privaten Überwachungskameras zu suchen.

Bürgermeister Smiley sagte, die Freilassung rufe neue Ängste in der Gemeinde hervor. Man gehe aber weiterhin davon aus, dass keine Gefahr für die Menschen bestehe. Es bleibe dennoch bei einer verstärkten Polizeipräsenz in der Stadt und auf dem Campus.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.