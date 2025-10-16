Diskussion über Führerschein

Der Fahrlehrerverband kritisiert, dass es in der theoretischen Prüfung zu viele Fragen gibt (Archivbild). (picture alliance / dpa-Zentralbild / Bernd Wüstneck )

Der Vize-Vorsitzende Bartels sagte der "Rheinischen Post", damit könnten Fahrstunden gespart werden. Deren extrem gestiegene Zahl sei der hauptsächliche Kostentreiber. Grund dafür sei unter anderem die gestiegene Verkehrsdichte. Bartels kritisierte aber gleichzeitig, dass es in der theoretischen Prüfung zu viele Fragen gebe.

Verkehrsminister Schnieder will heute Eckpunkte einer Reform zur Modernisierung und Kostensenkung in der Fahrschulausbildung vorstellen. Ziel ist es, den Erwerb des Führerscheins bezahlbar zu machen – bei gleichbleibend hohen Standards der Verkehrssicherheit.

