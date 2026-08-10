Neben zwei anderen bayerischen Fahrradunternehmen muss auch Haibike Insolvenz anmelden. (picture alliance / dpa-tmn / Zacharie Scheurer)

Die betroffenen Gesellschaften sind mit den Marken Haibike, Winora und Ghost am Markt vertreten. Sie gehören zur Accell Group aus den Niederlanden, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt. Das Amtsgericht Schweinfurt ordnete die Verfahren für die betroffenen Unternehmen sowie die deutsche Holding der Accell Group an.

Die Firmen beschäftigen an ihren Standorten in Sennfeld bei Schweinfurt und Waldsassen rund 370 Mitarbeiter. Der Geschäftsbetrieb soll fortgeführt werden. Zuletzt war ein geplanter Verkauf der gesamten Accell Group gescheitert. In der Folge wurden in zahlreichen Ländern Insolvenzanträge gestellt, darunter auch in Frankreich, Italien und Spanien.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.