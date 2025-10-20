Schwere Verkehrsregel-Verstöße

Die neuen Regeln gelten für bestimmte, sehr schwerwiegende Verstöße gegen die Verkehrsregeln. (picture alliance/CHROMORANGE/Michael Bihlmayer)

Unter anderem geht es um ein härteres Vorgehen gegen Verkehrssünder und einen einheitlichen digitalen Führerschein. Wer in einem Mitgliedstaat wegen schwerer Verkehrsverstöße ein Fahrverbot bekommt, soll in Zukunft auch in anderen EU-Ländern nicht mehr fahren dürfen. Zudem soll begleitetes Fahren ab 17 Jahren in der gesamten Europäischen Union möglich werden. Auch für Berufskraftfahrer soll begleitetes Fahren freiwillig angeboten werden können, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und dem Fachkräftemangel im Verkehrssektor entgegenzuwirken.

