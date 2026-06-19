Köhler ist eine der Initiatorinnen des "Fake-News-Festivals", das gerade an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) läuft. Köhler sagte dem Sender rbb, heute könne jeder mit den verfügbaren KI-Modellen Fake News produzieren. Das gehe ohne große Vorkenntnisse oder Erfahrung mit Programmen wie Photoshop. Auf dem Festival beleuchte man die rechtliche und die wirtschaftliche Perspektive von KI und Desinformation, etwa beim Einsatz für das Marketing. Es gehe auch um die Frage, wie sich Medien veränderten und wie beispielsweise in Computerspielen Desinformation und Künstliche Intelligenz spielerisch umgesetzt würden.
Das Fake News Festival dauert noch bis morgen und ist kostenlos. Die Veranstaltung bietet Vorträge und Gesprächsrunden und wird auch online übertragen.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.