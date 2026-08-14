Hauptkonkurrent war eine von einem Komiker geschaffene satirische Figur im Mülleimer-Kostüm. Diese "Count Binface" genannte Figur erhielt 9.455 Stimmen.
An der offiziellen Veranstaltung zur Bekanntgabe der Ergebnisse nimmt Farage nach eigener Aussage aus Sicherheitsgründen nicht teil. Die Polizei habe vor einer Störkampagne gewarnt.
Der Vorsitzende der Partei Reform UK hatte die Nachwahl selbst ausgelöst. Er legte seinen Sitz als Abgeordneter im Juli nieder, um sich nach Vorwürfen über eine nicht deklarierte Millionenspende an seine Partei erneut das Mandat der Wähler zu sichern.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm
Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.