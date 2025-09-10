Das teilte das Innenministerium in Paris mit. Ressortchef Retailleau verurteilte die Aktionen als inakzeptabel. Die Blockaden stellten Versuche dar, die Bewegungsfreiheit und die Freiheit der Menschen insgesamt einzuschränken.
Landesweit sind 80.000 Polizisten im Einsatz. Die Proteste richten sich in erster Linie gegen die seit Monaten angekündigten Sparpläne der Regierung.
Staatspräsident Macron hatte gestern Verteidigungsminister Lecornu zum neuen Premierminister ernannt und ihn gebeten, sich um einen Konsens mit Blick auf den Haushalt zu bemühen. Vorgänger Bayrou war wegen des Streits um Kürzungen zurückgetreten. Zuvor hatte ihm die Nationalversammlung das Vertrauen entzogen.
